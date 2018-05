Les 20 km de Bruxelles auront lieu dans la chaleur et la pollution, nos conseils

Depuis quelques années déjà, les organisateurs des 20 kilomètres de Bruxelles, ont développé le programme de prévention "Run for Zéro". Un programme pour éviter les accidents le jour de la course et pour que vos 20 kilomètres restent un plaisir.

Petits rappels bien nécessaires, surtout avec l'annonce de probables fortes chaleurs, ce dimanche.

Voici les recommandations médicales pour en faire un succès. Ces conseils sont prodigués par le Professeur Bastin de l’UCL.

Consultez toujours votre médecin en cas de question spécifique.

Une évaluation médicale formelle préalable est indispensable si :