Les 20 ans du Fonds Reine Mathilde : " Voir les sourires et voir les visages qui s’éclairent. C’est merveilleux", déclare la Reine

Le Fonds Reine Mathilde fête aujourd’hui ses 20 ans. Un fonds composé des dons personnels recueillis pour les œuvres sociales de la Reine Mathilde. Créé en décembre 2000 grâce aux dons récoltés lors de son mariage un an plus tôt, l’objectif principal du Fonds est d’améliorer la place des personnes vulnérables. "Pouvoir donner une voix à toutes les personnes vulnérables de cette société. Ceux qui ne peuvent pas être entendus", explique la reine Mathilde à Patrick Weber. A travers ce Fonds, le rôle de la Reine Mathilde est de mettre en lumière les personnes qui font la différence sur le terrain. "Le rôle du Fonds c’est d’aller à leur rencontre et moi, par ma présence, je soutiens à tous ses jeunes qui s’engagent pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées". Au centre des préoccupations ses dernières années : l’éducation et la jeunesse

Le bien-être mental est l’une des priorités de la Reine et surtout en cette période de crise sanitaire, qui on le sait, est très compliquée à vivre et notamment pour les jeunes qui ne vivent pas leur jeunesse "normalement". Durant l’été 2020, le Fonds a décidé de lancer un appel à projets Relance | Résilience qui a déjà reçu 370 candidatures. Celui-ci consiste à donner un coup de pouce aux enfants et aux jeunes pour leur permettre de faire face à la crise covid-19, de rebondir, et d’en sortir plus forts.

Chaque année, le Prix Reine Mathilde, d’une valeur de 10.000 euros, est remis à un projet désigné par un jury des jeunes parmi les projets sélectionnés. Ce jury des jeunes est composé de jeunes de deux classes, une francophone et une néerlandophone, de 6e année de l’enseignement secondaire.

Des souvenirs plein la tête

En 20 ans, la Reine Mathilde en a vécu des choses et elle en garde de nombreux souvenirs. Elle en parle avec émotions. "Il y a tellement de souvenirs. Ce n’est pas évident mais je peux dire que ce sont les gens que j’ai rencontrés sur le terrain. Ce sont les gens qui se sont engagés avec passion pour les jeunes qui vivent des situations extrêmement compliquées. Ces jeunes étaient renforcés dans leur confiance en soi et voir ses sourires et voir ses visages qui s’éclairent. On voyait qu’ils existaient autrement que par leurs problèmes. Ils existaient car ils sont reconnus grâce à leurs talents. Ça, je trouve merveilleux".