Les 118 cavaliers de l'escorte royale se préparent pour le 21 juillet

C’est elle qui entourera le roi Philippe dans tous ses déplacements le 21 juillet : le Te Deum en matinée, avant de l’accompagner à la tribune royale l’après-midi.

Elle est considérée par certains comme l’unité la plus prestigieuse. Et ce vendredi, les répétitions de l’escorte royale à cheval se faisaient dans un lieu lui aussi prestigieux, le Cinquantenaire.

Sur les pavés, les 118 chevaux et leur cavalier répètent un véritable ballet. Une chorégraphie accompagnée des traditionnels sons de clairon. L’objectif est de reproduire les conditions réelles du 21 juillet. "Les cavaliers vont se mettre en haie d’honneur", explique Thierry Hautphenne, l’inspecteur de police coutumier du rôle de chauffeur de la voiture des souverains pendant les répétitions. "Ils vont présenter les lances, tout en suivant la voiture du regard". Même si cette répétition est réglée comme du papier à musique, les cavaliers ne sont pas à l’abri d’un imprévu, "ça peut être tout et n’importe quoi mais une fois que le couac est passé, le reste de la journée devrait bien se passer". Lors de l’exercice, par exemple, un cheval a glissé sur les pavés se blessant légèrement la patte. Il sera rapidement pris en charge par les vétérinaires tout proches.

Le stress est positif

Pour que tout soit parfait, Pierre Jacobs, le commandant en chef, joue le rôle de chef d’orchestre. "Il y a la volonté de bien faire, de ne pas se tromper. La plupart des cavaliers sont habitués, ils sont routiniers de ce genre d’exercice. Le stress est positif", explique le commandant sur son cheval.

En effet, l’unité sort plus qu’une fois par an. Les chevaux sont mobilisés pour les visites de chefs d’États étrangers ou l’accueil des nouveaux ambassadeurs. Les cavaliers sont en majorité des professionnels mais il y a également des volontaires. "Je prends congé pour venir par plaisir", explique Stéphanie Frères, inspectrice à la zone de police du Tournaisis. "Pour le 21 juillet, j’aime bien participer parce que c’est un bel événement. Ce sera ma première fois". Pour maîtriser les gestes, seulement deux jours de répétition sont prévus "ça reste les mêmes mouvements que l’on fait pendant l’année lors de petites escortes. Cependant le peloton est ici beaucoup plus grand. Il y a plusieurs escadrons". Au total ce sont 118 chevaux de deux escadrons, équipés de lances et de flèches qui accompagneront le Roi et la Reine ce 21 juillet.