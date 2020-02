Légitime confiance, un questionnaire en ligne interroge sur l'image des avocats auprès du citoyen

Manque de proximité

Composé de 20 questions, cette enquête d'opinion s'articule autour de la notion de "légitime confiance". Un concept développé en 2002 déjà par le bâtonnier de l'époque, Jean Cruyplants, en réaction aux résultats d'une étude externe de l'époque soulignant "la vision assez négative du monde des avocats". Dans ce rapport, "si le justiciable ne semblait pas remettre en cause la mission collective de l’avocat, il émettait, par contre, les plus vives critiques concernant sa mission individuelle: manque de proximité, de communication et de disponibilité, manque d’organisation, de rigueur, de suivi et de proactivité, manque de clarté et de transparence". Une dégradation progressive de l'image qui s'est poursuivie au fil des ans. Assez pour convaincre l'Ordre de faire le point et d'échanger sur la question afin de restaurer le rapport de confiance avec le citoyen et de renouer le dialogue.