Le Zwin voit naître son premier cigogneau de 2021

Le premier cigogneau de 2021 est né ce lundi dans le parc naturel du Zwin à Knokke-Heist. Le bébé est né dans l'un des nids de la tour des cigognes du parc où, cette année, douze nids sont occupés.

Le bébé mesure environ douze centimètres et pèse quelque 70 grammes. Il est possible de voir son nid sur les images du livestream sur le site du parc naturel du Zwin. Pendant les premiers jours, les cigogneaux sont protégés par leurs parents et ce n'est seulement après une semaine que les jeunes oiseaux sortent de sous les ailes protectrices. Il faut environ deux mois pour que le petit devienne une jeune cigogne.

Les premiers œufs de cigogne ont été pondus à la fin du mois de mars et la période de couvaison est d'environ 33 jours. Le Zwin attend donc d'autres naissances dans les semaines à venir.