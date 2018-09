Le zéro déchet, contrainte ou plaisir? Pour cette famille, la réponse est claire...

Allier travail à plein temps, vie de famille et consommation zéro déchet, c'est le défi que s'est lancé Sabine Meunier il y a maintenant trois ans. En quelques années, la famille composée de deux adultes et trois enfants a pu réduire drastiquement ses déchets annuels. Mais comment faire? Est-ce contraignant? Entretien.

D'où vous est venue l'idée de devenir une famille zéro déchet ?

"Cela faisait déjà deux ans que l'on s'amusait avec ma belle-sœur à préparer nos produits d'entretien, nos produits cosmétiques, ... et de fil en aiguille, on est arrivées à cette idée que notre qualité de vie s'était améliorée et on ne pouvait que continuer. Du coup, on a tenté l'aventure avec la ville de La Louvière ! En 2015, on a commencé à être une famille zéro déchet ; on était une ''famille témoin''. Pendant trois mois, on s'est engagés à respecter des règles et des gestes. On a réfléchi à tout ce qu'on pouvait améliorer. Et depuis, on avance pour essayer de minimiser un maximum tous nos déchets."

Que signifie être une famille témoin ?

"Ça veut dire que l'on est coaché par la ville, par une équipe qui nous encadre par une série de formations. On a dû participer à des soirées, des conférences, des samedis après-midi, par exemple des formations compost, ... On ne part pas comme ça à nu, on est vraiment accompagné. On a dû réalisé une charte d'engagement, on fait des rencontres, des gens nous ont aidé à trouver des solutions. Et c'est comme ça, petit à petit, que tout s'est mis en place vraiment facilement."

On a réduit nos dépenses mensuelles de près de 30% !

Vous aviez dû changer votre manière de consommer, de vivre, afin de réduire vos déchets. Comment avez-vous procédé?

"La première chose que nous avons changée, c'est la lessive. Faire sa lessive soi-même c'est extrêmement simple. Dans ma recette, il y a trois ingrédients. On sort de ces bidons et ces produits chimiques autant pour la nature que pour notre corps, et tout ça pour un coût dérisoire. Donc le zéro déchet c'est aussi faire de sacrées économies ; on a réduit nos dépenses mensuelles de près de 30% !

Ensuite, on s'est posé la question de l'eau. L'eau de la ville n'a pas forcément bon goût, elle sent le chlore. Ça n'a pas été simple d'accepter de boire l'eau du robinet, il a fallu passer par différentes étapes : les fontaines de 5 litres, les bouteilles en verre puis la carafe filtrante mais cela ne nous plaisait pas non plus. Finalement, on a trouvé d'autres carafes filtrantes qui utilisent du charbon actif qui absorbe les mauvaises particules. Avec quelques rondelles de citron dans l'eau, c'est délicieux ! Mais c'est un exemple où on a dû se priver...

Un autre exemple, c'était les collations pour les enfant. Ce n'était pas évident. Je leur avais proposé de faire le tour des étiquettes du rayon pour essayer de trouver une marque où tout était correct mais forcément on n'en a pas trouvées. Donc on a décidé de faire nos collations nous-même. Mais de temps à autre, je le relâche un peu la pression sinon pour les enfants c'est compliqué. Ils ont droit à une boite de biscuits de temps en temps."

Vous n'allez donc plus dans les magasins alimentaires "classiques"; travaillez-vous avec des producteurs locaux ?

"On travaille évidemment avec des producteurs locaux. Si on veut mettre en place le zéro déchet au quotidien, il faut absolument avoir un réseau. On ne peut pas faire ça tout seul sinon on s'en sort pas au niveau du temps. Par exemple, j'ai développé un groupe d'achats commun avec des amis sur La Louvière. On a rassemblé les producteurs locaux pour avoir plus facile à gérer nos dépenses et nos courses. Et surtout, pour avoir la qualité de nos produits. Les paniers sont commandés par Internet, ils sont livrés à différents endroits et je n'ai plus qu'à aller les chercher. Que j'aille n'importe où, je prends mes boites. Et quand je ne sais pas faire mes courses, un ami y va pour moi."

Le fait d'avoir remis en route un compost correctement nous a permis de réduire la quantité de déchets de 50% sur trois mois.

Suite à tous ces changements de consommation, avez-vous constaté une diminution de la quantité de déchets ?

"Ah oui complètement, on est à plus de 80% de réduction ! Chez nous, par exemple, le fait d'avoir remis en route un compost correctement ça nous a permis de les réduire de 50% sur trois mois. J'ai continué à peser nos déchets toute l'année 2016 et aujourd'hui, on est arrivé à plus de 80% de déchets en moins."

Vous parliez d'une meilleure qualité de vie, qu'est ce que cela signifie pour vous ?

"Le zéro déchet permet de gagner du temps, ça permet une qualité de vie au niveau de la santé. Forcément, on mange autrement, on consomme autrement, on fait attention à tout ce qui entre dans la maison. On a désencombré; il y a une charge mentale qui n'est plus là par rapport à du matérialisme que tout le monde connait par la surconsommation. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement avoir et paraître dans notre maison, c'est plutôt être. On en profite pour passer du temps ensemble, pour manger correctement, pour préparer, pour être autonome par rapport à un système dans lequel on ne trouvait plus notre place. Petit à petit, les gestes sont devenus le quotidien donc c'est devenu très facile."

