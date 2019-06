Le WWF à la tête d'un projet européen de lutte contre le cybertrafic d'espèces sauvages

Le WWF-Belgique et l'ONG Traffic vont mener un projet de lutte contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages, en grande partie financé par l'Union européenne, annonce le Fonds mondial pour la nature jeudi. Ce projet vise à combattre l'utilisation d'internet pour le trafic illégal d'animaux et plantes sauvages et impliquera également les entreprises postales et de livraison de colis, précise Emilie Van der Henst, coordinatrice du projet.

Le projet, d'une durée de deux ans, repose sur quatre piliers, explique Mme Van der Henst. Le premier est fondé sur la recherche et l'analyse afin de "comprendre comment les trafiquants utilisent internet, en Belgique et aux Pays-Bas. Quelles espèces vendent-ils? Quels outils utilisent-ils? "

Il s'agira également d'effectuer un état des lieux des logiciels développés pour détecter automatiquement le trafic d'espèces sauvages. Les entreprises postales et de livraison de colis seront aussi passées à la loupe dans quatre pays (France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas) "pour détecter les points faibles".

Opérations concrètes pour arrêter des criminels et démanteler des réseaux

Le deuxième pilier consistera en la formation des douaniers, policiers et autres agents chargés de l'application des lois dans toute l'Union européenne. "Le troisième sera géré par Interpol, en collaboration avec Europol. Il s'agira d'opérations concrètes pour arrêter des criminels et démanteler des réseaux", détaille Mme Van der Henst.

Le dernier pilier sera opéré en collaboration avec les entreprises du numérique "afin de supprimer les comptes et annonces de ceux offrant illégalement des espèces sauvages et ainsi les empêcher d'utiliser internet pour atteindre leurs acheteurs".

Le projet, mis en œuvre par une coalition réunissant le WWF, le Fonds international pour la protection des animaux (Ifaw), Interpol, les douanes belges et Traffic, coûte un peu moins d'un million d'euros. Il est financé à hauteur de 90% par la Commission européenne.

Le commerce illicite d'espèces sauvages génèrerait entre 5 et 23 milliards de dollars par an, selon le WWF.