Le "whitewashing" ou comment remplacer les personnages de couleur par des blancs

Il y a quelques mois, la bande-annonce de « Ralph 2.0 » des studios Disney avait été vivement critiquée. La cause ? Le whitewashing de la princesse Tiana.

A l’origine issue du film « La princesse et la grenouille », Tiana est une jeune femme afro-américaine. Mais dans le nouveau film de Disney où elle est également présente, la princesse a été redessinée, avec une couleur de peau plus claire. Certains ont même accusé la célèbre entreprise d’avoir donné des traits plus « européens » à un personnage qui n’est censé avoir aucune origine du vieux continent.

Mais la princesse de Disney n’est qu’un exemple parmi d’autres. Les personnages censés être noirs mais représentés par des personnages blancs sont courants dans l’art occidental et ce n’est pas un phénomène récent.