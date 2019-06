On l’appelle le bateau Volvo : un cargo qui relie, six fois par semaine, l’usine Volvo de Gand à celle de Göteborg, dans le sud de la Suède. A son bord : des Volvo, bien sûr, mais aussi du fret destiné, par exemple, à la grande distribution. D’ailleurs, DFDS, la compagnie qui opère cette liaison, insiste bien sur le fait que, si Volvo est son principal client sur cette ligne, il n’est pas le seul : le bateau est ouvert à toute société qui a des marchandises à transporter de ou vers la Suède. Et il est aussi accessible aux passagers.

Embarquement immédiat Le voyage en cargo : un autre rythme, un autre monde... - © Tous droits réservés Pour 215 € l’aller simple (plus frais de réservation), vous pouvez réaliser votre rêve (pour autant que votre rêve soit de voyager sur un cargo). Apprêtez-vous à un dépaysement total. D’abord, pour arriver jusqu’au bateau : le port de Gand est un port industriel, on y croise de gros semi-remorques slalomant entre usines, silos et entrepôts gigantesques. Puis, face au bateau, vous risquez de vous sentir tout petit : il fait plus de 200 mètres de long, 45 de large et près de 40 mètres de haut. A son bord, le jour de notre traversée : 160 voitures et 290 remorques. Le tout devant être embarqué en moins de 4 heures. Autant dire que les dockers foncent à toute allure et que vous n’avez pas intérêt à vous trouver sur leur chemin.

Bienvenue à bord du Primula Seaways Le voyage en cargo : un autre rythme, un autre monde... - © Tous droits réservés Le Primula peut accueillir une dizaine de passagers. Au départ, l’idée était de proposer quelques cabines aux camionneurs qui accompagnaient leur cargaison. Mais comme, généralement, les transporteurs préfèrent ne faire voyager que les remorques, d’autres camionneurs les prenant en charge à l’arrivée, les cabines restaient vides. D’où l’idée de les offrir à d’autres passagers. Les cabines sont simples mais confortables. Et vous aurez tout le temps pour vous y installer : la traversée dure 31 heures. Il faut dire qu’il y a 1000 kilomètres à parcourir. A une vitesse maximale de 20 nœuds, soit dans les 37 kilomètres à l’heure.

Notre conseil : prévoyez un bon bouquin (ou deux) Le voyage en cargo : un autre rythme, un autre monde... - © Tous droits réservés Le voyage démarre avec la traversée du canal de Gand à Terneuzen, en Zélande. Vu l’étroitesse du canal, le navire avance à toute petite vitesse. L’occasion de saluer les pêcheurs sur les rives et les autres bateaux. Puis, on débouche dans l’Escaut occidental. Et enfin, la mer du Nord. On longe quelque peu les côtes, histoire de voir les plages hollandaises. Ensuite, on s’éloigne pour rejoindre la haute mer. Plus aucune terre en vue. Et plus aucun signal sur le GSM. Le voyage en cargo peut donc être vu comme une bonne cure de sevrage à l’addiction au smartphone. Même si les loisirs à bord sont plutôt limités : il y a bien un salon TV, où vous pouvez regarder des DVD (mais ils sont tous sous-titrés en suédois, danois, norvégien et finlandais). Il y a aussi la boutique du bord. Mais elle n’ouvre qu’une demi-heure, ne propose que l’indispensable (shampoing ou dentifrice) et la vente de cigarettes y est limitée à deux paquets par passagers. Pas deux fardes, deux paquets. Il y a la visite du bateau. Et la contemplation de la mer.

1000 passagers par an Portant, la formule séduit de plus en plus de voyageurs. DFDS annonce 1000 passagers ayant embarqué de Gand vers Göteborg en 2018, avec une croissance de 30% rien que pour cette année. Et, lors de notre traversée, nous avons rencontré un couple de voyageurs. S’ils ont choisi le bateau, c’est parce qu’ils ont pu y embarquer leur voiture. Ils partaient faire un tour de la Suède en voiture et préféraient démarrer, frais et reposés, de Göteborg, plutôt que de devoir rouler un jour et demi via les autoroutes allemandes et danoises. Petite précision : si l’embarquement d’une voiture ou d’une moto est payant, les vélos, eux, voyagent gratuitement.

Göteborg, enfin ! Le voyage en cargo : un autre rythme, un autre monde... - © Tous droits réservés Nous avons quitté Gand mardi, vers 14 heures. L’arrivée à Göteborg se fait mercredi, à 21 heures tapantes. Le commandant effectue un petit créneau comme s’il conduisait une Smart et pas un monstre de 14.000 tonnes. On a fait un beau voyage avec une empreinte carbone nulle, puisque non seulement la cheminée du cargo est équipée de filtres destinés à minimiser les rejets mais que, surtout, le navire aurait effectué la même traversée avec ou sans passagers.