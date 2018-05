Le vocabulaire du rap pour les nuls: un petit glossaire illustré

"La jeunesse peut être impertinente parce qu’elle n’est pas dans le monde du travail". Aurore Vincenti, linguiste, s'est intéressée à la langue du rap et de la rue, ce qu'on appellerait aujourd'hui la langue urbaine. Elle en a fait un ouvrage, destiné à expliquer les significations et les origines de ces mots (Les mots du bitume, Le Robert 2017)

C’est une langue qui est fabriquée par une jeunesse impertinente

Créativité et imagination au pouvoir, certains termes sont étonnants. "A partir du moment pu l’on rentre dans un monde ou on doit gagner sa vie, négocier, communiquer avec des codes bien spécifiques, je pense qu’on bascule dans sa façon de communiquer et d’échanger. Quand on est dans l’école, il y a une forme de gratuité, on a encore une grande marge on a la cour de récréation, dans récréation il y a re-création, et l’idée de recréer une langue pour soi".

Le rap, la musique la plus écoutée par la jeunesse aujourd'hui, est une source d'inspiration et une caisse de résonnance à ce vocabulaire.

Voici quelques mots, incontournables ou originaux, pour permettre aux non initiés de s'en sortir dans la jungle urbaine.

Pour faire la fête

Ambiancer: mettre l'ambiance, ou se mettre dans l'ambiance de la fête

Faya: feu, mettre le faya, c'est mettre le feu..

Teuf : verlan de fête

Pour parler de ses amis:

Gros, igo, maggle, negro,srab ou pote...

Najib Chakiri est éducateur à Bruxelles, et rappeur (au sein du groupe Code Rouge). L'inventivité de cette langue urbaine étonne parfois même ceux qui la pratiquent. "Il y a toujours des écarts générationnels, le rap est un art qui se renouvelle constamment. Donc on se retrouve constamment face à l’imagination des jeunes qui imposent eux même leurs propres codes".

Le rap est un art qui se renouvelle constamment

Aurore Vincenti: "Le rap, c’est le lieu du métissage, l’argot. Avec la langue du rap, on ouvre la porte à plein d’origines différentes. Je pense aux américanismes, puisque le rap est une culture qui vient des Etats-Unis aux origines, c’est une culture afro américaine, qui a grandi qui s’est déplacée qui a évolué. Mais il y a aussi des mots qui viennent de l’arabe, qui viennent d’Europe de l’Est, et puis plus loin du sanskrit... On peut remonter aussi à des racines germaniques. Et à du vieux français! De très vieux mots, des vieilleries qu’on va dénicher, et que les rappeurs se plaisent à utiliser, à réactualiser aussi,à transformer à un peu malmener…"

Pour parler de musique, de rap évidemment (mais ca se confond parfois avec la vie quotidienne, tout simplement):

Blaze: nom

Battle: joute

Crew: bande, bande de potes

Flow: débit rapide de paroles, généralement admiré s'il est bien fait

Phase: l'équivalent du vers poétique dans la langue du rap, la phrase bien tournée

Punchline: réplique percutante, qui laisse pantois