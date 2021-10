Le visage tuméfié, la danseuse Jeny Bonsenge dénonce des violences conjugales: "ça aide de constater que des gens connus sont victimes aussi"

Réseaux sociaux : un pas de danse menant au succès - JT 19h30 - 03/11/2019 Regardez ces deux visages. Ils appartiennent à deux danseuses belges. L'une a 9 ans, l'autre est sa professeure. Et elles vivent actuellement un véritable conte de fée. Elles ont été repérées grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. Meghan Markle est même devenue l'une de leurs premières fan. Et ce weekend elles ont participé à l'une des plus prestigieuses émissions de télévision américaine. Stéphanie Lepage les a rencontrées ce matin, à leur retour à l'aéroport de Bruxelles.