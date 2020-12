Le virologue Benoît Muylkens : "Un déconfinement trop tôt, c'est une troisième vague plus intense que la deuxième"

"En ouvrant les vannes au moment des fêtes de Noël, et en fonction du degré d’ouverture des vannes, on a des conséquences de plus en plus dramatiques de reprise de l’épidémie et une réelle troisième vague qui est à nos portes si on autorise ces reprises de contact de manière massive." C’est ce que pense le virologue Benoît Muylkens de l’Université de Namur.

Invité à commenter dans Matin Première le comité de concertation qui se tient ce vendredi et qui doit décider des mesures à prendre en cette fin d’année pour lutter contre le coronavirus, l’expert ajoute que "si on provoque un déconfinement trop tôt, si on reprenait dès le 8 janvier un niveau de vie et de contact similaire à celui de septembre, on aurait une troisième vague aussi intense, plus intense que la deuxième, qui a déjà dépassé la première."

Un déclin très massif alors qu’on a pu maintenir la scolarité

La règle, on le rappelle, est toujours, une seule personne de contact (deux pour les isolés). La fameuse bulle d’un, et exceptionnellement deux personnes à Noël pour celles et ceux qui vivent seuls. Cette règle d’une seule personne par foyer est-elle justifiée, même pour les fêtes de fin d’année ? Pour Benoît Muylkens, c’est oui.

"Le choix qui a été pris est basé sur des modèles mathématiques qui démontrent – et ils viennent de le démontrer - ce qui a été observé comme courbe épidémique très descendante depuis la fin octobre, un déclin très massif de l’épidémie alors qu’on a pu maintenir la scolarité, alors qu’on a pu maintenir des commerces essentiels", analyse le spécialiste.

Deux heures, c’est agir plus tôt

En maintenant ses contacts rapprochés au strict minimum, le déclin s’est amorcé. "Et dans le modèle mathématique, on pourrait atteindre le seuil de 75 nouvelles hospitalisations si on maintient ce niveau de contact. Ce que l’on souhaite donc, c’est pouvoir démarrer une année 2021 dans les meilleurs auspices, avec une date entre le 10 et le 28 janvier avec un seuil de nouvelles hospitalisations inférieur à 75 si on maintient ce niveau très faible de contacts rapprochés."