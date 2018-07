Le violeur de la Sambre avoue 22 viols et agressions sexuelles supplémentaires lors d'auditions

Interpellé le 26 février dernier, Dino Scala dit "Le violeur de la Sambre" avait alors reconnu une dizaine de viols ainsi qu'une quarantaine d'agressions sexuelles perpétuées depuis 1988 en Belgique et dans le nord de la France. Il n'a pourtant été mis en examen que pour 19 d'entre eux.

Lors de nouvelles auditions poursuivies les 20 et 21 juin, l'homme de 57 ans a avoué 22 nouveaux viols et agressions sexuelles, rapporte Le Point. Il se serait d'ailleurs défini comme un "chasseur" avant d'expliquer le manière dont il procédait pour repérer et suivre ses victimes.

Le violeur de la Sambre s'attaquait à ses victimes très tôt le matin, les approchant dans le dos avant de les étrangler avec son avant-bras. Dino Scala menaçait également ses victimes pour les effrayer, brandissant parfois un couteau. Le père de famille opérait toujours dans les communes situées à proximité de son domicile à Pont-sur-Sambre, principalement en hiver puisque le jour se lève plus tardivement.

Alors que le dossier du violeur de la Sambre stagnait, c'est une agression perpétuée le 5 février à Erquelinnes sur une adolescente de 16 ans qui avait permis de porter les soupçons sur Dino Scala. Sa voiture avait été filmée et identifiée sur le lieu des faits, permettant de remonter jusqu'au principal suspect.

Suite à son placement en détention provisoire, les témoignages de 44 autres victimes de viols et agressions sexuelles ont été recueillis par les enquêteurs en charge de l'affaire. Ces plaintes viennent s'ajouter à la liste déjà très longue des agressions et viols imputés à Dino Scala. "D'autres faits pourraient encore lui être imputés", a confié au Point une source proche de l'affaire. "De nombreux recoupements sont toujours en cours."

