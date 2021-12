"Le vin chaud a gagné sur la culture" : des experts très critiques après les décisions du Codeco

Marius Gilbert, larmes aux yeux et voix cassée : "La rupture est totale" - 23/12/2021 Il est venu sur nos antennes, comme à son habitude, pour essayer de décrypter les mesures du dernier Comité de concertation. Mais pour la première fois, l’épidémiologiste de l'ULB Marius Gibert a eu du mal à contenir ses larmes et son bouleversement. "La rupture de confiance est totale", a-t-il exprimé à propos des règles fermant une grande partie du secteur culturel. "Elle est totale à un moment où à un moment où, justement, on en a besoin (de cette confiance) parce qu’Omicron est à nos portes", dit-il avant de s’interrompre, la voix cassée par l’émotion, sortant de sa réserve habituelle. "Je suis ému parce que je ne pense pas qu’ils se rendent compte. Je ne pense pas qu’ils se rendent compte du marchandage politique qui a lieu lors des Codeco."

Voici les lieux où vous avez le plus de risque d’être contaminé

Notons que fin novembre dernier, une étude réalisée en France par l’Institut Pasteur a apporté un éclairage sur les lieux d'infection au Covid-19. En suivant 12.000 Français testés positifs et de 5000 Français constituant un groupe témoin sur la période donnée, l'étude a déterminé quels étaient les lieux les plus risqués pour la contamination. L'étude pointe notamment du doigt les bars, les fêtes à domicile et les discothèques. Ainsi, pour les citoyens français de moins de 40 ans, avoir fréquenté un bar augmentait de 90% les risques d’être ensuite testé positif. Cette multiplication du danger d’infection explose à 350% lors d’une fête chez des amis ou en famille et il y a jusqu’à 790% de risque supplémentaire lorsqu’une personne de moins de 40 ans fréquente une discothèque. Par contre, l'étude n'a constaté aucun surrisque dans les restaurants, les cinémas, théâtre et autres salles de spectacle assis et les salons de coiffure.

2 images © RTBF