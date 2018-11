Le vin belge: un excellent cru à déguster sans modération

Les vendanges en Belgique comme en France ont été cette année exceptionnelle ! Plus 80 % de production par rapport à l'an dernier. Mais ce vin se vend-t-il ? Les chiffres définitifs de la vendange 2018 en Wallonie sont connus ; 1.3 millions de bouteilles. C'est un record absolu depuis 30 ans en Belgique. C’est d'autant plus positif que l'année dernière a été compromise par le gel et que 2016 n'a pas été extraordinaire non plus. Cela va bien compenser les mauvais résultats passés. Selon Marc Vanel responsable éditorial de Vino magazine : " Plusieurs viticulteurs m’ont raconté qu’ils avaient vendangé cette année les mêmes quantités que 2016 et 2017 réunis. Cela va leur permettre de compenser les moins bonnes années qu’ils ont connus ces derniers temps ".

Le vin belge se vend bien

Mais tout ce vin se vend-t-il ? C’est la bonne surprise, le vend belge se vend et même plutôt bien. Selon Chantal Samson, a créé Popsss ! Un site de vente en ligne de vins belges: " Nous avons commencé la vente en ligne de vins belges voici 5 ans. Au début on se moquait de nous. Il faut dire que la qualité ni la quantité n’étaient pas toujours au rendez-vous. Mais depuis lors, les progrès production ont été considérables et on produit désormais des vins rouges d’excellente qualité. Il y a d’ailleurs une demande croissante du public vers ces vins rouges. Il y a une tendance à consommer local et bio. Les vins wallons répondent tout à fait à ces critères. Et l’intérêt des médias est pour quelques chose dans cette évolution. Il a sensibilisé le monde politique wallon qui était en retard dans ce domaine. Aujourd’hui, les d-vignobles wallons rivalisent et parfois même dépasse la production en Flandre. Et cela, malgré ces prix relativement élevés par rapport aux vins français. En 5 ans, les ventes ont même triplé. Quant à obtenir des chiffres précis là-dessus, difficile… Les vignerons belges ne sont guère bavards. " On voit d’ailleurs se créer de nouveaux vignobles un peu partout en Belgique. Cela veut-il dire que c'est un secteur rentable ?

Un secteur prometteur

La réponse est nuancée. C'est vrai qu'on assiste à de nombreuses créations et la plupart avec des ambitions commerciales affichées. Si les petits vignobles qu'on crée entre copains existent toujours, le secteur se professionnalise de plus en plus avec des domaines de plus en plus grands. Selon Marc Vanel, il y en a 5 ou 6 domaine qui produisent plus de 100.000 bouteilles par an. Et qui possèdent donc au moins dix hectares. C’est la taille critique en Belgique pour être rentable économiquement conclut une étude publiée récemment dans le magazine De Tijd. Selon l’auteur de cet article, la moitié des principaux vignobles belges seraient dans le rouge. Mais il ne faut pas tenir compte que du bilan financier. Les grands domaines connaissent aussi les techniques d’optimisation fiscale. Et il est quasi impossible aujourd’hui de savoir quelle quantité de bouteilles dort dans le caves des vignerons belges. Soit des invendus, soit des réserves qui permettront de maintenir une demande et donc des prix intéressants. Difficile à vérifier...

Il y a encore de la place sur la marché

Mais il y a indéniablement un puissant intérêt pour ce secteur en plein développement. En deux à peine, six nouveaux vignobles ont vu le jour rien qu’en Hainaut ! Et puis ; il y a de grands projets comme celui de ce viticulteur qui veut créer un domaine de 100 ha dans le Limbourg. Ghislain Houben, le promoteur de ce projet confiait à Vino magazine : " Trois quart des vignerons belges ne dépassent pas 3 ha. C’est trop peu pour atteindre une certaine rentabilité. Aux Pays-Bas ; on est passé à 250 ou 300 hectares. " L’idée de cet entrepreneur : convaincre des producteurs de fruit, secteur en crise, de se reconvertir dans la vigne. Selon Marc Vanel, c'est un projet peu réaliste. Il estime pourtant que l'avenir est plutôt à l'optimisme. Avec tous ces nouveaux vignobles, la production va doubler d'ici deux ou trois ans. Restera à vendre tous ces vins.

Mais selon Chantal Sanson, Il y a de la place pour les vins belges. Ils représentent à peine 1 % de ce que les Belges consomment chaque année...