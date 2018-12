Le verglas bloque des dizaines de passagers dans un train pendant 4 heures en pleine nuit

Plusieurs navetteurs ont vécu une solide mésaventure, la nuit de samedi à dimanche sur le rail belge. Ils ont en tout cas dû faire preuve de beaucoup de patience, certains sont restés plus de 4 heures bloqués dans leur train sur la ligne Tournai-Bruxelles.

Train à l'arrêt pour cause de glace sur les caténaires

Nicolas Guisset faisait partie de ces voyageurs qui ont pris l'un de ces trains. Monté à Tournai vers 20h45, il s'est retrouvé à l'arrêt à 21h30 en rase campagne. Là, l'accompagnateur les informe que le gel a causé des problèmes techniques puis tente de les faire patienter. Mais la panne se prolonge. Encore une fois, le personnel de train prend soin des voyageurs. Ils les réunit dans un seul wagon. Il faut dire qu'il gèle dehors et que le chauffage ne fonctionne plus dans les compartiments.

Informations contradictoires et chaos

Le temps passe. Sécurail, des pompiers, des policiers, et même des ambulanciers montent à bord pour s'assurer que tout le monde va bien. Ensuite, apparemment, c'est le chaos : "Les informations sont contradictoires, on nous parle d'une locomotive pour tracter le train, puis d'un deuxième train qui va nous conduire à Enghien, où il y aura de quoi manger et de quoi boire. Puis des taxis et des navettes nous reconduiront chez nous".

4 heures plus tard à la gare Enghien, pas de bus

A 1H30 du matin, les passagers arrivent bien à Enghien mais là, une nouvelle fois, c'est la consternation. La gare est fermée, il gèle et il n'y a ni taxi, ni bus, rien. Après 4 heures d'attente (très) longues pour les voyageurs, le ton monte. Le bourgmestre propose alors de se réfugier dans une salle chauffée à 700 mètres de là, et la police dégotte quelques taxis, les autres partiront dans un train vers Bruxelles-midi. A 3H15 du matin, le calvaire s'achève grâce à Sécurail qui va finalement organiser des retours en groupe. Nicolas Guisset, lui, sera de retour à la maison vers 4 heures du matin.

Plainte groupée

D'autres compagnons d'infortune comme Charlotte Bonnet, sont plus remontés : "J'estime avoir été abandonnée au milieu de la nuit pendant plus de 5 heures par Infrabel, la SNCB et le ministère de la mobilité, même si je remercie l'accompagnatrice de notre train pour tous le soins qu'elle nous a prodigués et aussi la police pour nous avoir aidés à la gare d'Enghien. J'appelle tous ces naufragés d'une nuit à porter plainte collectivement."

Conditions météos exceptionnelles

Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, confirme les perturbations sur cette ligne 94. Elle explique que dans un cas comme celui-là, des accords avec les TEC ou De Lijn permettent de disposer de bus pour transporter les passagers. Mais ce samedi soir, il a été quasi impossible pour les TEC de trouver un chauffeur de bus disponible. Pour le reste, elle confirme qu'il était normal que des pompiers soient présents pour transborder les passagers d'un train à l'autre, en toute sécurité.

Pour Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, ce sont des conditions météo exceptionnelles, à savoir des pluies verglaçantes du côté d'Enghien dans le Hainaut, entre 19 et 22 heures, qui ont givré les caténaires, ce qui n'arrive jamais en pleine journée. Le passage régulier de trains empêche la formation de glace. Voilà pourquoi, la nuit, en cas de gel, entre 3 et 5 heures du matin, un train dégivreur passe sur toute la ligne avant le premier train de la journée.