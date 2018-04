Le vélo, moyen de transport le plus rapide en heure de pointe, même pour des trajets de plus de 15 km!

Le vélo est le moyen de transport le plus rapide pour rejoindre le centre d'une ville depuis sa périphérie en heure de pointe, selon les résultats d'un test mené par huit équipe de la Fietsersbond, mardi matin, à Bruxelles, Gand et Anvers. L'avantage du vélo sur le transport public varie de 5 à 30 minutes. La voiture est arrivée de 10 à 15 minutes plus tard que le vélo.

Les différentes équipes sont parties vers 08h00 des périphéries de Gand (Wetteren, Melle, Destelbergen) de Bruxelles (Tervueren, Jezus-Eik et Asse) et d'Anvers (Boechout, Aartselaar) pour rejoindre respectivement l'hôtel de ville gantois, la place de la Bourse à Bruxelles et la Grand-Place d'Anvers.

L'organisation de cyclistes avait déjà réalisé une telle enquête en octobre dernier sur le trajet domicile-travail à Bruxelles. Il avait été démontré que le vélo était plus rapide pour les petites (jusqu'à 5km) et moyennes distance (jusqu'à 15km).

Lors du trajet Wetteren-centre de Gand (18km), le vélo s'est aussi montré plus rapide. La voiture a mis 14 minutes de plus. La Fietsersbond rappelle la nécessité d'investir dans des pistes cyclables sécurisées entre les villes périphériques et les grands centres urbains.