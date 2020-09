Le vélo dans le train... un bon plan ou un casse-tête ?

Le vélo dans le train vers la Côte belge... un bon plan ? - © Dean Mitchell - Getty Images

Le vélo dans le train vers la Côte belge... un bon plan ? - On n'est pas des pigeons (141/214) -... Vous souhaitez profiter des derniers jours de beau temps à la mer ? Pourquoi ne pas s’y rendre en train, mais avec votre vélo ? Jusqu’au 31 décembre, la SNCB permet d’embarquer gratuitement votre deux-roues, même non pliable. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ! L’initiative a d'ailleurs rencontré un beau succès cet été.