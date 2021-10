Le végétarisme augmente chez les jeunes : qu’en pense une diététicienne ?

Le végétarisme connaît de plus en plus d’adeptes. Et les jeunes ne dérogent pas à la règle : ils sont nombreux à revoir le contenu de leur assiette. Alors, bonne ou mauvaise idée ?

C’est le cas de Nina. A treize ans, elle se définit comme végétarienne. "Je ne mange plus de viande, de fruits de mer, de volaille, tout ce qui contient de la gélatine, comme des bonbons", résume-t-elle.

"J’aime la viande, mais ce qui m’a fait prendre la décision de ne plus en manger, c’est d’en avoir parlé avec une amie quand j’avais dix ans. Elle m’a expliqué la maltraitance animale dans les abattoirs. J’ai aussi vu une vidéo… et c’est aussi difficile pour moi de manger des animaux", explique-t-elle.

L’avis de la diététicienne

Comme elle, beaucoup de jeunes deviennent végétariens. Et selon Gisèle Gual, diététicienne nutritionniste spécialisée en diététique pédiatrique, cette tendance s’accentue.

D’après elle, il y a peu de risque pour la santé. A quelques conditions près : si c’est encadré, et pas trop extrême. "Avoir une alimentation plus végétarienne, c’est-à-dire avec moins de protéines animales globalement, est de toute façon conseillée."

"Le souci, c’est quand elle devient extrême, donc plutôt dans le végétalisme. Là, on élimine l’entièreté des protéines animales, il n’y a plus non plus de produits laitiers, plus d’œufs, etc. Là le risque ce sont certaines carences, comme la vitamine B12 par exemple. Ou le zinc." Il faut donc bien surveiller l’apport du jeune.

A noter que cette tendance n’a rien d’étonnant. Et avec les connaissances et les nombreuses alternatives, opter pour un mode de vie végétarien aujourd’hui est sans aucun doute bien plus facile qu’il y a quelques décennies.