Le "véganisme" à l'assaut du monde de la mode? Une fashion week végane organisée à Los Angeles

Sommes-nous à l’aube de tendances vestimentaires respectueuses de nos amis à quatre pattes ? C’est en tout cas le postulat défendu par les organisateurs de la première Fashion Week 100% végane, organisée à Los Angeles du 1er au 4 février 2019. La condition pour présenter une collection lors de cet événement ? Bannir toutes les composantes d’origine animale.

À la tête de cette initiative outre-atlantique, une fervente militante pour les droits des animaux et fondatrice de l’agence de création "Le FrenchLab" à Los Angeles. L’objectif de cette « Vegan Fashion Week » (VFW) ? Faire stopper l’exploitation animale sous toutes ses formes en mettant en lumière les idées véganes et en sensibilisant les adorateurs de la mode à propos des enjeux éthiques, sociaux et environnementaux de l’utilisation d’animal dans cette industrie qui représentait 150 milliards de dollars à travers le monde en 2016.

Le lancement de cet événement inédit se tiendra au Musée d’Histoire Naturelle de Los Angeles. Il sera marqué par un discours du Prix Nobel de la Paix 2017, le climatologue Robert Lempert. L’événement durera quatre jours et divers défilés et conférences ponctueront le planning.

Le véganisme, c’est quoi ?

Le terme « véganisme » provient de son équivalent anglais « veganism ». Il s’agit, outre le mode alimentaire qu’il prône, d’un véritable mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation.

Les personnes ouvertement véganes ne consomment par exemple pas de viande mais aussi de lait ou même de pâtes faites à base d’œufs. Ils refusent également de porter des vêtements en cuir puisque cette matière est d’origine animale, tout comme la soie.