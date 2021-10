Le VDAB crée un conseil éthique pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle

Le VDAB, office flamand de l'emploi, va mettre sur pied un conseil éthique qui surveillera l'usage de l'intelligence artificelle par l'institution régionale, a indiqué la ministre de l'Emploi, Hilde Crevits, au parlement flamand en réponse à une question d'Axel Ronse (N-VA).

Le VDAB a recours à l'intelligence artificielle dans une série d'instruments comme 'Jobbereik" qui renseigne les emplois accessibles à un usager sur la base de ses compétences ou "Kans op werk", sorte de modèle prédictif qui évalue les chances d'un demandeur d'emploi d'en trouver un afin d'évaluer ce qui lui manque pour en trouver un.

Même si l'office flamand est un précurseur dans ce domaine, la ministre CD&V veut toutefois éviter que les dimensions éthiques d'un tel usage ne soient oubliées. Une offre ou une suggestion par le biais de l'intelligence artificielle ne peuvent être contraignantes ou décisives, souligne-t-elle.

La N-VA a invité la ministre à faire preuve de plus d'ambition en ces temps de métiers en pénurie. M. Ronse estime que le système doit être utilisé plus largement sur tous les CV disponibles non seulement des demandeurs d'emploi mais également des malades de longue durée ou des pensionnés.