Le vaccin Pfizer contre le Covid efficace contre les formes graves au moins 6 mois, selon une étude

Deux doses de vaccin Pfizer/BioNTech sont efficaces contre les risques d'hospitalisation liée au Covid-19 et tous ses variants pendant au moins six mois, indique une étude parue mardi dans la revue The Lancet, confirmant de précédentes estimations.

L'étude de Pfizer et du réseau de santé américain Kaiser Permanente a analysé les données médicales de 3,4 millions de personnes en Californie du Sud entre le 4 décembre 2020 et le 8 août 2021.

Il en ressort que l'efficacité du vaccin contre les risques d'infection diminue avec le temps, passant de 88% dans le mois suivant l'injection de la deuxième dose à 47% après six mois.

En revanche, le vaccin reste efficace à 90% contre les risques d'hospitalisations liées au Covid-19, y compris en cas d'infection au variant Delta, pour au moins six mois, souligne-t-elle.

Ces résultats confirment les résultats de précédentes estimations des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et du ministère de la Santé israélien, souligne The Lancet dans un communiqué.