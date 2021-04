"Le vaccin Johnson & Johnson protège à 100% contre les hospitalisations"

"Car on sait déjà que 85 à 90% des effets secondaires se retrouvent chez des personnes plus jeunes, moins de 60 ans voire même moins de 55 ans pour les thromboses qui ont été observées. La recommandation en Belgique devrait être l'administration aux plus de 56 ans, pour autant qu'il y ait suffisamment de vaccins car il faut absolument continuer la vaccination le plus vite possible", poursuit-elle.

A Bruxelles et en Wallonie, la couverture vaccinale des plus de 75 ans accuse un retard d'environ 20% par rapport à la Flandre. La vaccination du personnel soignant est également à la traine au sud du pays. Comment l'expliquer? Comment y remédier? Quand espérer arriver au seuil nécessaire à l'immunité collective? Pour en débattre sur le plateau de CQFD : Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales et Muriel Moser, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB.

Comment renforcer l'adhésion vaccinale?

Fanny Dubois affirme compter sur le vaccin Johnson & Johnson, un vaccin monodose et qui peut se stocker facilement, pour une accessibilité plus large aux publics précarisés. Selon la secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, "il faut donner plus de moyens à la première ligne de santé pour faire de la santé communautaire, pour développer des liens de proximité avec l'ensemble des publics [...] et leur donner accès à une information la plus juste possible, mais aussi tout simplement accès concrètement et matériellement à la vaccination".

La capitale est plus particulièrement touchée, poursuit Fanny Dubois: "à Bruxelles, on a des groupes sociaux plus vulnérables mais aussi des communautés linguistiques qui n'ont pas tous les outils pour avoir accès à l'information. Et il y a aussi le problème de la méfiance".

On a perdu le contact avec certains publics