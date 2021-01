Le vaccin contre le coronavirus responsable de la mort de plusieurs personnes, vrai ou faux ?

Sur les réseaux sociaux, des infos circulent sur des personnes décédées dans des délais courts après avoir reçu une injection du vaccin de BioNTech-Pfizer contre le coronavirus.

Qu'en est-il réellement ? Des personnes sont bien décédées après avoir été vaccinées contre le Covid-19, mais il s’agit jusqu’ici de personnes âgées avec des antécédents médicaux graves. Depuis le début de la campagne de vaccination dans le monde, aucun lien direct n’a pu être mis en évidence entre le vaccin et des problèmes graves de santé qui en découleraient.

Dans une publication qui a fait plus de 150.000 vues sur Tik Tok, on retrouve le reportage d’une chaîne de télévision sur des "décès signalés après l’injection du vaccin", avec la mention du Tik-Tokeur en rouge au-dessus : "problème de vaccin". Le reportage utilisé est celui diffusé sur une chaîne de télévision : NTD News. Cette chaîne privée, basée à New York, a été créée par des Chinois et est diffusée sur le cable aux États-Unis.

Dans la vidéo en anglais et traduite en français, la voix off explique que "des rapports faisant état de décès de personnes âgées quelques heures ou quelques jours après avoir reçu le vaccin soulèvent des questions sur la sécurité du vaccin Pfizer".

Il est question dans le reportage de quatre morts qui ont succombé quelques heures ou quelques jours après avoir reçu une injection du nouveau vaccin. Ce reportage a également fait l’objet d’un article publié par NTD le 2 janvier dernier qui fait mention de ces quatre cas, mais aucun lien pour sourcer les informations rapportées concernant ces quatre morts.