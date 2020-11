Le vaccin contre le coronavirus devra-t-il être obligatoire?

Il y a déjà la question de la disponibilité : y aura-t-il suffisamment de vaccins disponibles pour pouvoir l’imposer ou le proposer à tout le monde ? Et puis de nombreux politiques et scientifiques ne le souhaitent pas.

"Avec une communication adéquate, convaincre ceux qui devraient recevoir ce vaccin"

Un vaccin permettrait de réduire le risque de saturation des hôpitaux - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Selon Michel Goldman : "Je pense qu’il est essentiel de gagner la confiance - ou de regagner la confiance- de la population, et je pense qu’il est possible, avec une communication adéquate, de convaincre tous ceux qui devraient recevoir ce vaccin, effectivement, de se faire vacciner. Et je pense que cette façon de faire sera beaucoup plus productive que de l’imposer".

A ce jour, explique Michel Goldman, il existe des calculs qui se basent sur la contagiosité du virus. Et selon les chiffres dont on dispose pour l’instant (qui seront bien évidemment affinés par la suite en fonction de nouvelles découvertes), "entre 50 et 70% de la population devrait être immunisée, protégée par le vaccin."

Et le professeur d’ajouter : "Avec un vaccin qui aurait une efficacité de l’ordre de celle qui vient d’être annoncée, on peut espérer arriver à atteindre cette immunité collective. Je pense que le premier objectif va être d’empêcher les formes les plus sévères de la maladie, ce qui nécessitera de centrer les premières campagnes (de vaccination) sur les individus les plus vulnérables. Ensuite l’objectif, c’est que la maladie ne soit plus apparente dans la population. Ce qui ne veut pas dire que le virus aura disparu, mais que la maladie aura disparu. Et cela, on peut espérer qu’avec 50 ou 70% de la population immunisée, on atteigne cet objectif."

Pour le professeur Eric Muraille, immunologiste : "L’objectif ici, je pense que c’est d’arriver avec la vaccination à réduire le risque de saturation des hôpitaux et surtout pouvoir sortir du confinement. Cela je pense que c’est un objectif qui est raisonnable, à partir du moment où l’on disposerait d’un vaccin qui soit efficace et parfaitement sécurisé".