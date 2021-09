Le vaccin contre la grippe disponible dès ce 1er octobre en pharmacie pour tous et sans prescription

Depuis ce 1er octobre, le vaccin contre la grippe est disponible dans toutes les pharmacies. Pas de restriction cette année, tous ceux qui le souhaitent peuvent se le procurer : 3,78 millions doses sont disponibles, soit un quart de plus que l’année dernière. Il ne devrait donc pas y avoir de pénurie.

Pas de prescription médicale nécessaire

La prescription médicale n’est pas nécessaire pour aller chercher le vaccin à la pharmacie (l’injection, par contre, devra toujours se faire par un professionnel de la santé). Pareille décision avait déjà été prise l’année dernière pour soulager les médecins généralistes. C’est à nouveau le cas, mais avec un meilleur remboursement possible : "Ce qui change cette année, c’est que l’on peut appliquer le tiers payant pour un plus large panel de patients. L’année passée, on ne pouvait rembourser que pour les patients de plus de 50 ans. Cette année, c’est vraiment les patients des groupes à risques, le personnel de santé, et les plus de 50 ans qui auront directement le prix mutuel, même sans prescription", nous explique Valérie Lacour, pharmacienne d’une officine bruxelloise.

Une grippe saisonnière plus virulente cette année ?

Encourager un maximum de personnes à se faire vacciner, et plus encore les personnes à risques, c’est également l’idée de cette décision. D’autant que le Conseil supérieur de la Santé s’interroge sur l’éventuelle sévérité et virulence de cette grippe saisonnière : "Il n’est pas possible de prévoir comment/quand le virus de la grippe fera son apparition à la prochaine saison et d’en estimer ni la sévérité ni la virulence. Pour différentes raisons, les cas de grippe dans le monde ont été faibles voire inexistants durant la saison 2020-2021. Ceci pose question quant à l’immunité de la population pour contrer la phase grippale de la saison 2021-2022. En effet, l’absence d’immunité naturelle acquise récente pourrait augmenter le risque de transmission du virus de la grippe notamment par les enfants/jeunes adultes (non vaccinés et non immunisés naturellement) vis-à-vis des personnes plus à risque", peut-on lire dans un rapport du Conseil Supérieur de la Santé publié en juin 2021.

Une inquiétude que dit comprendre le Dr Françoise Body. Mais pour cette généraliste, quelle que soit la situation, "une protection annuelle s’impose de toute façon. Toutes les personnes à risques doivent se protéger contre la grippe chaque année".

Et pour elle, "c’est tout aussi important qu’habituellement. On ne va pas supputer le fait que cette année ce sera plus à risques que l’année passée ou l’année d’avant. Je crois qu’il faut être systématique et chaque année, renouveler sa vaccination antigrippe quand on fait partie du groupe à risques". C’est d’ailleurs la raison pour laquelle "le vaccin change chaque année. Donc, on adapte le vaccin chaque année. Donc forcément, il faut renouveler cette vaccination chaque année".

Ne pas se faire vacciner trop tôt

Reste que si le vaccin contre la grippe est déjà disponible ce 1er octobre en pharmacie, il est déconseillé de se faire piquer tout de suite : "Avant le 15 octobre, je pense que c’est prématuré", affirme le Dr Body. "Parce que si l’épidémie de grippe est un peu plus tardive, en février, par exemple, l’immunité donnée par ce vaccin sera fortement réduite. Elle ne couvre que quelques mois, 4-5 mois. Donc entre le 15 octobre et le 15 novembre, c’est la bonne période pour se faire vacciner", conclut-elle.

C’est aussi l’avis des autorités qui prévoient le lancement de la campagne de vaccination à partir du 15 octobre.

Ajoutons que le Conseil supérieur de la Santé préconise la vaccination dès le 15 octobre pour les trois groupes suivants :

Groupe 1 : les personnes à risque de complications, à savoir :

toute personne de 65 ans et plus ;

tout patient à partir de l’âge de 6 mois présentant une affection chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine pulmonaire (incluant l’asthme sévère 2), cardiaque (excepté l’hypertension), hépatique, rénale, métabolique (incluant le diabète), BMI 3 > 35, neuromusculaire ou des troubles immunitaires (naturels ou induits) ;

les personnes séjournant en institution ;

toutes les femmes enceintes quel que soit le stade de grossesse ;

les enfants de 6 mois à 18 ans compris sous thérapie à l’aspirine au long cours.

Groupe 2 : tous les travailleurs du secteur de soins de santé, dans et hors institutions de soins.

Groupe 3 : les personnes vivant sous le même toit :