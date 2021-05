Le tueur en série Michel Fourniret est décédé à l'âge de 79 ans

Le tueur en série Michel Fourniret est décédé, ce lundi à 15h00 à l'Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris", a annoncé le procureur de Paris Rémy Heitz à l'AFP.

Michel Fourniret, était hospitalisé depuis le 28 avril dans cette unité dépendante du centre pénitentiaire de Fresnes, où il purgeait deux peines de prison à perpétuité pour les meurtres de huit personnes. "Une enquête a été ouverte pour 'recherches des causes de la mort', confiée au 3e district de police judiciaire", a précisé le procureur.

L'homme, âgé de 79 ans, avait été placé dans le coma et son pronostic vital était engagé et "non réversible". Un protocole d'accompagnement de fin de vie a été engagé, selon les différents médias.

Ces derniers mois, l'état de santé de celui que l'on surnomme "l'Ogre des Ardennes" qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, s'est fortement détérioré. Il a déjà ainsi été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises.

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, dont la namuroise Elizabeth Brichet, le tueur en série avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin dont les fouilles pour retrouver le corps restent pour l'heure infructueuses.