Le tribunal d'application des peines approuve une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux

Le tribunal d'application des peines de Bruxelles a ordonné, lundi, une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux, conformément à la demande de ses avocats.

Un collège de cinq experts psychiatres va être désigné pour évaluer l'état mental actuel de leur client, afin de réévaluer le risque de récidive dans son chef, en vue d'une éventuelle demande de libération sous conditions.

Marc Dutroux, présenté comme le détenu le plus haï de Belgique, a été condamné le 22 juin 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du gouvernement (aujourd'hui appelée mise à disposition du tribunal de l'application des peines).

Il a été reconnu coupable, entre autres, d'avoir enlevé et séquestré six jeunes filles - Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia - et d'avoir commis des abus sexuels sur celles-ci. Il a également été déclaré coupable d'avoir tué les quatre premières. L'homme, âgé aujourd'hui de 62 ans, est en détention depuis 23 ans.