Le travail reprend normalement à la prison de Bruxelles avant la grève nationale de lundi

La grève de 48 heures liée à un préavis des syndicats CGSP et CGSLB pour la prison de Bruxelles (sites de Forest, Saint-Gilles et Berkendael) s’est terminée ce vendredi à 22h00. Le travail reprend son cours normal. De nouvelles perturbations pourraient avoir lieu dans les prisons lundi en lien avec la manifestation nationale pour défendre le pouvoir d’achat qui est couverte par un préavis de grève de la FGTB et la CSC, estime vendredi Eddy De Smedt, secrétaire permanent SLFP-VSOA pour les prisons.

Des renforts policiers ont été demandés durant ces 48 heures pour assurer le service minimum dans les établissements de Forest et de Saint-Gilles, tandis que le site de détention pour femmes de Berkendael a fonctionné normalement.