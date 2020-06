Le travail au noir mis en exergue pendant le confinement

C’est en discutant avec la directrice du Resto du Coeur de Charleroi que le thème s’est invité dans la conversation. Pendant le confinement, le Resto a vu le nombre de ses bénéficiaires pratiquement doubler. Sont apparus des gens d’horizons différents qui ne fréquentaient pas le Resto, comme l’explique Céline Pianini, la directrice du Resto du Coeur carolo : "On a vu arriver des gens à faible revenu. Des gens pour lesquels il était déjà compliqué de vivre avant le confinement et dont l’activité s’est totalement arrêtée. Des femmes avec enfants qui travaillent avec les titres services, des gens de la construction, des serveurs et petites mains de l’horeca, des artistes…".

Les travailleurs au noir particulièrement touchés, l’illégalité frappée

Même s’il est traqué, le travail au noir est une réalité dans notre pays. Qu’il soit entier ou partiel. Les responsables sont ceux qui emploient au noir et ceux qui acceptent ces conditions. Mais les victimes, pendant le confinement, ce sont ceux qui sont utilisés par ce système. Plus aucun revenu et aucun droit à des allocations de substitution. Ils sont nombreux à s’être présentés au Resto du Coeur de Charleroi comme en témoigne la directrice : "Dans l’Horeca, il y a des personnes qui sont déclarées pour un travail de 15 heures mais en prestent 40 ou 50. Ils sont payés au noir pour la différence. Mais l’indemnité de chômage économique est octroyée sur base des heures déclarées. C’est donc très peu. On a vu ce public se présenter chez nous". Les petites mains du secteur de la construction sont également concernées.