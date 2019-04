Le train Wallonie-Paris, où sont les passagers?

ll y a quatre mois, le 9 décembre dernier, la Wallonie était reliée à Paris par une ligne de train passant par les gares françaises de Maubeuge et d'Aulnoye... Trois ans après la disparition du Thalys Wallon, la SNCB et la SNCF proposaient ainsi une formule pratique pour les voyageurs embarquant à Mons, Namur et Charleroi. Au départ de Mons, un train vers Aulnoye avec correspondance directe vers Paris. Au départ de Namur et Charleroi, le changement s'effectue à Maubeuge. Deux lignes de trains ne nécessitant aucune réservation préalable et proposant des prix plus attractifs que le Thalys.

3 ou 4 passagers au maximum

Quatre mois après le lancement de la ligne, nous sommes allé à la rencontre des voyageurs pour connaitre leur avis. Mais, force est de constater que les voyageurs sont rares sur ces lignes. Les trains sont vides ou quasi. Premier test pendant le congé de carnaval, sur la ligne Mons-Paris: une seule personne dans le train à l'aller, deux au retour. Autre expérience, un jour de semaine: un seul voyageur embarquait à Mons. Ce Français du Nord, Guillaume est un habitué. Il vient passer chaque week-end à Mons et est ravi de pouvoir prendre cette nouvelle liaison transfrontalière. Mais dans ce train, il est souvent seul: "une fois sur trois on est à deux, parfois quatre grand maximum". Ce jeune homme est étonné du peu de succès de cette ligne très pratique pour rejoindre Paris: "les correspondances sont bien calculées, il n'y a que dix minutes entre le train de Mons et le train de Paris et à l'aller c'est sur le même quai". Nouveau test en gare de Charleroi, début avril: le train pour Maubeuge n'a embarqué que 3 passagers à Namur et Charleroi... Le personnel SNCB n'est pas autorisé à répondre à nos interviews mais en off certains nous confient que les trains entre la Wallonie et les Hauts de France roulent souvent à vide.