Le train intercity entre Bruxelles et Amsterdam est plus rapide dès ce lundi

Le train Benelux, l'intercity qui relie Bruxelles et Amsterdam, roule à partir de ce lundi majoritairement sur une ligne rapide. La durée du trajet est raccourcie d'une demi-heure, et sera désormais de 2h53. Les tarifs seront variables et pourront dans certains cas (réservation tardive, week-end) être un peu plus élevés qu'auparavant.

Le train Benelux circulait jusqu'à présent sur les voies classiques, mais il emprunte depuis ce lundi une portion de ligne à grande vitesse. Les gares de Noorderkempen et Breda feront partie du nouveau trajet, et non plus de Rosendael et Dordrecht.

Le train reliera douze fois par jour Bruxelles et Amsterdam via Brussels Airport, Anvers et Rotterdam. Quatre fois par jour, il poursuivra vers La Haye après Rotterdam.

Tarif variable

Les tickets du train Benelux deviennent variables. Pour les réservations opérées au moins 7 jours à l'avance pour un jour de semaine, le tarif est plus intéressant que celui actuellement pratiqué. Mais en cas de réservation de dernière minute ou pour un voyage de week-end, le prix sera plus élevé.

A partir du mois de mai, le train Benelux sera aussi plus long, comptant 7 voitures au lieu de 6. Le nombre de places assises passera de 500 à 585.

A côté de l'intercity, Thalys et Eurostar relient également les deux capitales à raison de respectivement 14 et 2 aller-retours quotidiens.