Le train de Noé, plus longue œuvre de street art mobile au monde, arrive à Bruxelles

Il est parti en décembre dernier de Katowice, en Pologne, à l'occasion de la Conférence sur le changement climatique. Le "Noah's Train" ou train de Noé. Une opération mi-artistique, mi-commerciale puisqu'elle est organisée par une coalition européenne de sociétés actives dans le fret ferroviaire.

Œuvre d'art mobile la plus longue du monde

Le "Noah's train" se veut la plus longue œuvre de street art mobile au monde. Il est composé de 10 wagons et long de 167 mètres. Parti de Katowice, le convoi est passé par Vienne, Berlin et Paris avant de terminer son voyage à Bruxelles, en gare de Schaerbeek. A chaque étape, des artistes locaux ont décoré deux wagons. Les deux derniers sont donc confiés à des artistes belges.

Ce sont deux anversois qui ont été choisis pour décorer les deux containers belges. Ils ont commencé leur travail jeudi et l'achèvent pour le moment à Anvers. Comme pour les autres wagons, le thème est celui des animaux menacés. Tout sera terminé pour mercredi, jour où le "Noah's Train" fera son entrée à Bruxelles.