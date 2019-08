Le trafiquant d’armes Jacques Monsieur arrêté au Portugal

La police fédérale belge a annoncé jeudi soir l’arrestation, la veille, du trafiquant d’armes Jacques Monsieur, à Herdade do Jambujal, au Portugal. Condamné à quatre ans d’emprisonnement en 2018, le criminel de 66 ans était toujours en fuite. Selon les forces de l’ordre, il a été repéré à cause de sa passion des chevaux. "Le mois dernier, il est apparu que 9 chevaux ont été emmenés au Portugal par un éleveur français, explique la police. La piste de transport des chevaux a été très utile pour les enquêteurs du FAST [Fugitive Active Search Team, le service de recherche des fugitifs]." Le trafiquant a été retrouvé dans un abri secret, à côté de ses écuries.

En octobre 2018, Jacques Monsieur avait été condamné à quatre ans de prison et 1.200.000 euros d’amende pour trafic illicite d’armes et participation à une organisation criminelle. Il restait en fuite depuis lors et avait été signalé au niveau international. Récemment, la police avait retrouvé sa trace à Tarascon, dans le Sud de la France, où il avait un mas, qu’il avait revendu en mars dernier.

Le parquet fédéral a émis un mandat d’arrêt européen et demande la remise du fugitif à la Belgique.