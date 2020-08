Le trafic des trains est rétabli entre Furnes et La Panne

Les trains peuvent à nouveau circuler entre Furnes et La Panne après une interruption de quelques heures, rapporte samedi le gestionnaire du réseau, Infrabel. Un dysfonctionnement sur un pont ferroviaire à Furnes en était la cause.

Le problème technique au niveau du pont de Furnes a commencé vers 13h40 et il ne permettait plus à la circulation des trains de se faire normalement entre Furnes et La Panne. La SNCB a alors déployé des bus de remplacement dans les deux sens pour amener les passagers à leur destination.

Depuis 16h10, la circulation des trains est à nouveau possible sur le pont ferroviaire de Furnes. Toutefois, les trains doivent encore respecter une limite de vitesse de 20 km/h et un certain nombre de règles de sécurité. Le dysfonctionnement a été causé par un problème de logiciel. Le problème a été résolu pour l'instant, mais une société spécialisée travaille encore à une solution définitive.