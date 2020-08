Le trafic des trains est à l'arrêt entre Furnes et La Panne

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt entre Furnes et La Panne, samedi après-midi, en raison d'une défaillance technique sur un pont ferroviaire, annonce Infrabel, le gestionnaire du réseau. La SNCB installe des bus de remplacement sur la ligne.

Le problème technique au niveau du pont de Furnes a commencé vers 13h40 et il ne permet plus à la circulation des trains de se faire normalement pour l'instant entre Furnes et La Panne. La SNCB déploie des bus de remplacement dans les deux sens pour amener les passagers à leur destination.

Infrabel enquête actuellement sur la cause de cet incident. Le personnel technique est sur place pour apporter une solution le plus rapidement possible, mais on ne sait pas encore combien de temps la perturbation pourrait durer.