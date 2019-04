Le trafic de bus interrompu en Autriche à cause d'un cas de rougeole

Rougeole : record de morts en 6 mois - Vews - 23/08/2018 "Ne considérons pas cette maladie comme disparue, elle peut ressurgir à la moindre petite diminution de la couverture vaccinale" Lors des 6 premiers mois de l'année 2018, 37 personnes sont mortes de la rougeole en Europe. 37 décès sur 41.000 cas détectés au total sur le continent, un chiffre qui explose, qui n'a jamais été aussi élevé lors des 10 dernières années. C'est même plus que lors des années 2016 et 2017 réunies. Le chiffre interpelle d'autant plus que cette maladie est facilement contrôlable par une bonne vaccination. L'Organisation mondiale de la Santé espérait une éradication totale de la rougeole en 2010 si 95% de la population était vaccinée. Mais c'est bien là qu'est le problème, la vaccination en Europe est insuffisante.