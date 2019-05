Le Toutankhamon britannique exhumé entre un pub et un supermarché

Tombe saxonne dans l'Essex: déclaration de la conservatrice du musée de Southend-on-Sea (Essex) -... Plus de 15 ans après la découverte et à la suite nombreuses recherches, les experts ont un tout autre point de vue. Le lopin de terre peu prometteur aurait abrité le corps de Seaxa, frère de Saeberht, roi des Saxons de l’Est au début du VIIe siècle. Interview de Ciara Phipps, Conservatrice et responsable de la formation au Southend Museums: "C’est tellement important pour la communauté. La collection suscite une grande fierté et beaucoup d’intérêt de la part de la population. C’est donc une très belle occasion d'en reparler. C’est la première fois que cette collection est permanente. Nous sommes très enthousiastes. C’est très local. C’est à environ 10 minutes à pied, cinq minutes en voiture. Il est donc incroyable de penser que c’est juste à la porte. Je suppose que c’est vraiment bien pour le patrimoine culturel de la région de savoir qu’il y a un patrimoine culturel si riche. Il s'agit d'un grand événement. Je pense que c’est très important de ramener cette collection à la maison. Il y a un sentiment de propriété, et cette collection donne aux gens de quoi être vraiment fier de dire qu'ils sont de l'Essex et qu'ils ont entre leurs mains un si riche héritage culturel"