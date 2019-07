Le Tour de France s'est déroulé sans incident à Bruxelles

500.000 personnes étaient présentes ce dimanche sur le parcours du Tour de France. Et pour les encadrer, pas moins de 1200 policiers sont mobilisés. Et pour piloter toute l’opération de maintien de l’ordre, la police a mis sur pied un centre de commandement où sont réunis une cinquantaine de partenaires de la sécurité à Bruxelles, police fédérale, Bruxelles Mobilité, l’organisateur du Tour, la société ASO et les ministères concernés. C’est là que sont centralisées les infos.

Un bilan positif

Ilse Van de Keer, porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, explique: "On vérifie si le parcours est bien fermé, quel est le comportement des supporters, voir si personne ne se promène sur le parcours. Et ça se passe bien, même s’il y a vraiment beaucoup de monde. C’est pour ça que nous avons plusieurs personnes au standard pour récolter toutes les informations et pouvoir les dispatcher aux hommes sur le terrain."

La police n’avait qu’une seule inquiétude. Des activistes écologistes avaient appelé à manifester contre l’équipe INEOS. Ils accusent son sponsor de pratiquer de la prospection de gaz et de pétrole au mépris de l’environnement. Pour Ilse Van de Keer, tout est resté sous contrôle. "Il y a eu une petite action qui s’est limitée à mettre en place des banderoles lors du passage de l’équipe. On a négocié avec les manifestants en disant : OK on tolère mais il faudra enlever les banderoles après. C’est ce qui a été fait".

Une manifestation très encadrée

Et c’est le commissaire Pierre Vandersmissen, commissaire à la police de Bruxelles qui était en charge de la sécurité qui a supervisé la surveillance des manifestants. "Le groupe n’était composé que de 5 personnes et nous avions pris contact avec eux dans le courant de la semaine. Ils se sont engagés à respecter nos consignes en échange de la possibilité pour eux de s’exprimer et n’ont pas posé de gros problèmes. D’ailleurs nous avons des hommes en civil et une section en uniforme qui va les suivre…"

Un mariage et un enterrement

Après deux jours de présence du Tour de France à Bruxelles ; le bilan est-il positif ? "En général, ça s’est bien passé. Mais il y a eu des détails auxquels on ne s’attendait pas. Par exemple, samedi on avait un enterrement à l’église de Laeken et quelques heures après un mariage".

"C’était un peu inattendu mais la vie continue. Donc on a essayé de trouver des solutions parce que comme c’était situé à quelques km de l’arrivée et c’était déjà fermé dès le matin. Pour les invités, on a trouvé une solution. Mais je pense que les mariés garderont un souvenir inoubliable de ce mariage perturbé par le Tour de France !".

Il y a eu aussi beaucoup de voitures enlevées des rues sur le parcours et envoyées à la fourrière. Environ 250 sur les deux jours. Mais aucune arrestation, ni aucuns incidents à retenir sur l’ensemble du week-end. Et Ilse Van de Keer de conclure : "Le Tour à Bruxelles, ça roule !"