Le Tour de France 2019 entièrement en Belgique: la liste des 21 étapes sur notre territoire

Nous vous l'annoncions ce matin en exclusivité, pour des raisons de sécurité l'édition 2019 du Tour de France aura intégralement lieu en Belgique. Alors que tout le monde s'attendait à la suppression pure et simple de la Grande Boucle, une solution a été trouvée puisque le Tour est délocalisé en intégralité dans notre pays. Plus aucune étape dans l'hexagone donc. Plus un seul départ, ni une seule arrivée, pas un kilomètre d'asphalte parcouru sur les routes françaises. Juste 21 étapes disputées sur notre territoire national. Nous avons réussi à nous procurer la liste des étapes belges.

Un vainqueur belge, 36 ans après Van Impe ? C'est la mort dans l'âme que les équipes de grimpeurs ont découvert ce nouveau parcours. Avec pour seule arrivée au sommet l'étape du Signal de Botrange, ce Tour 2019 fait la part belle aux rouleurs. Sans aucun col hors-catégorie, ni même d'aucune catégorie digne de ce nom, les spécialistes prédisent (enfin) l'émergence d'un vainqueur inédit.

Les raisons exactes pas encore clairement définies Si peu à peu ce Tour 2019 prend forme, la question du Pourquoi n'est toujours pas éclaircie. Selon plusieurs sources anonymes proches de l’organisation du Tour de France 2019, cette décision serait liée à un rapport secret réalisé par les autorités hexagonales. Si les premières fuites ne laissaient planer que peu de doutes sur la possibilité de voir les coureurs s’élancer de Bruxelles le 6 juillet prochain. On sait désormais que les Froome, Nibali et autre Demoulin donneront leur premier coup de pédale à Bruxelles comme l'avait confirmé l'organisateur au directeur des sports, Michel Lecomte, ce matin.

Bruxelles se réjouit... Au courant depuis le début de l'élaboration du Plan B, le bourgmestre de Bruxelles n'a pas attendu les annonces officielles pour exprimer sa joie. Ce n'est déjà plus un secret, Bruxelles accueillera également l'arrivée de ce Tour 2019. La plus belle place du monde prendra donc le relais de la plus belle avenue du monde.

...en attendant d'asphalter la Grand-Place Cela ne se fera cependant pas sans quelques petits sacrifices, sécurité des coureurs oblige. L'axe allant de la place de Brouckère à la Grand-Place, en passant par le goulot de la rue au Beurre, devra entièrement être recouvert d'asphalte. Un choix assumé par les autorités de la ville. Rien ne dit cependant si les rues pavées retrouveront leur aspect initial ensuite.

Pas à cause des Gilets jaunes Les causes, elles, demeurent donc floues. À l’heure qu’il est, si les supputations vont toujours bon train, le secret demeure total. Et si beaucoup de langues brûlent d’envie de se délier, l’omerta persiste, question de gènes. À moins que ce ne soit de globules. Mais pour combien de temps encore, impossible de le savoir. Le dossier, déjà en bonne place sur le bureau du président Emmanuel Macron, cycloamateur devant l’Eternel, n'a pas encore fini de livrer ses secrets.

À défaut de Maillot jaune, les Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe devront se contenter de Gilets jaunes cette année. - © JEFF PACHOUD/AFP Emaillée par de nombreuses violences ces derniers mois, la France vit actuellement une période délicate de son histoire. Economie en berne, tensions sociales, autant d'éléments qui pourraient laisser penser que le mouvement des Gilets jaunes pourrait être à la base de ce rapport secret. Il n'en serait rien.

Cache-misère Les difficultés s'annoncent pour le Tour de France, à l'image de celles rencontrées ici par le maillot à pois Julian Alaphilippe dans la montée du Col d'Aspin lors de la 19eme étape du 105eme Tour de France entre Lourdes et Laruns. - © JEFF PACHOUD - AFP Un nouveau coup dur pour le troisième évènement sportif le plus regardé au monde (au même titre d’ailleurs que la Ryder Cup, le Super Bowl ou encore la Coupe du monde de Cricket) Après une édition 2018 achevée à Paris dans la colère désabusée des spectateurs et autres suiveurs en manque de Jaune et de panache, l’édition 2019 ne verra jamais les Champs-Elysées, même en colère. La Coupe du monde a beau-être au placard pour trois ans, les temps ne s’annoncent pas moins sombres du côté d’Issy-les-Moulineaux.

Baroud d’honneur ou course contre la montre ? Avec son salaire de plus de 6 millions par an, Christopher Froome incarne ces nouveaux patrons du Tour, aussi puissants physiquement que financièrement. - © JEFF PACHOUD - AFP Une chose est certaine: Ne pas se laisser aveugler. Réelle enquête ou scénario écrit d’avance pour dynamiter une épreuve de plus en plus prévisible (l’équipe Sky a remporté six des sept dernières éditions), minée autant par la chute des audiences que par celle des coureurs, la Grande Boucle a toujours encaissé les scandales et affronté les tempêtes avec aplomb, presque flamboyance. Qu’il serait dommage pour cette épreuve centenaire de succomber sans lutter sur les cols escarpés des Alpes ou des Pyrénées. Surtout après avoir survécu aux remous successifs déclenchés par les affaires Delgado, Festina et Armstrong. Mais alors que renferme ce fameux rapport ? Au « mieux » diront les mauvaises langues ce ne sera que la énième affaire de dopage. Vite étouffée dans l’œuf avant même les premiers coups de pédale, histoire de vendre des journaux et de faire un peu de publicité là où la caravane se fait aussi performante que le mythique vélo Peugeot PX10 des années 60. Au « pire », la dernière affaire de « vélo électrique », aux conséquences tout aussi désastreuses, en attendant l’émergence d’une épreuve avec des vélos autonomes...