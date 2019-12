Le ticket de caisse devient obligatoire en Allemagne dès 2020: et chez nous ?

À partir du 1er janvier 2020 en Allemagne, tous les commerçants seront obligés de fournir un ticket de caisse à leurs clients, même pour les petits achats, comme à la boulangerie ou à l’épicerie.

Cette mesure, adoptée en 2016, vise à lutter contre la fraude fiscale par voie de manipulation des caisses enregistreuses.

Et à quelques jours de la date butoir, la polémique enfle: selon la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (DIHK), la nouvelle loi entraînera "des surcoûts considérables de papier, d’impression et d’élimination des tickets non emportés par les clients, en particulier pour les petits commerces", peut-on lire dans les médias allemands.

L’impact écologique fait également débat. "Le ticket de caisse obligatoire produira surtout des montagnes de déchets de papier thermique, non recyclable et dangereux pour la santé", indique l’association de défense de l’environnement "BUND" toujours dans les médias. "L’impression des tickets de caisse est responsable de montagnes de déchets. On ne peut lutter contre la criminalité avec un ticket de caisse, celui qui veut frauder y arrivera toujours."

Et en Belgique ?

En Belgique, il n’y a pas d’obligation de fournir un ticket imprimé au client. Par contre, s’il le réclame, les commerçants ont l’obligation de fournir une preuve d’achat, précise Etienne Mignolet, du SPF Economie.

Depuis 2014, les magasins ont le choix d’imprimer un ticket de caisse ou de l’envoyer de manière électronique. C’est le cas de plusieurs enseignes comme Décathlon, Jules ou encore JBC. Mais pour cela, il faut disposer de la carte de fidélité du magasin.

Et lorsque l’on demande l’avis des clients sur le ticket électronique, les réponses sont mitigées.

"Avoir directement le ticket en main, ça nous permet de contrôler. Toute machine peut commettre une erreur et ça m’est déjà arrivé personnellement donc j’ai pu réclamer directement sur le lieu parce qu’après on rentre à la maison et on perd du temps", explique Joël.

Pour Younes, c’est plus une question d’accès à la technologie. "Il y a des gens qui n’ont pas encore d’adresse e-mail et c’est compliqué. Il y a des gens qui n’ont pas internet directement, donc quand il faut prouver c’est compliqué. Alors qu’avec un papier, ça imprime et on le prouve directement."

Suzanne et Mégane, elles, considèrent qu’une version numérique serait surtout bénéfique pour l’environnement.

Et la tendance, en Belgique, va effectivement vers la réduction de l’utilisation de papier. Le SPF Economie se dit donc un peu étonné que l’Allemagne oblige les commerçants à imprimer un ticket.