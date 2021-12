Le théâtre de la Monnaie se met au "vert" et durablement

La réflexion est menée jusque dans les moindres détails. Par exemple, "les brochures du programme de la saison et toutes les publications de la Monnaie sont imprimées avec de l’encre écologique, sur du papier recyclé labellisé FSC ou PEFC", précise Sophie Cornet. "La cantine pour le personnel a été confiée à une entreprise qui a la durabilité intégrée dans son ADN". La dimension sociale est également un critère important : "une partie du personnel qui travaille dans notre cantine est en réinsertion professionnelle". Les produits sont principalement bio et locaux.

A l’étage supérieur, on découvre un monde d’étoffes et de couleurs. C’est ici que l’équipe des couturières crée les innombrables costumes des personnages de l’opéra. A sa tête : Régine Becker, dotée d’une expérience solide et qui s’intéresse depuis longtemps à la gestion écologique des tissus.

En ce moment, l’équipe travaille les barres métalliques d’un ancien décor. "Les barres sont redécoupées et assemblées pour le futur décor d' Il Triticco", précise le responsable des ateliers. Cet opéra de Puccini est programmé pour mars prochain. "Non seulement on récupère les matériaux, mais aussi la valeur du travail qui a été effectué", complète Etienne Andreys.

Etienne Andreys est le chef des ateliers Décors : "On travaille dans la récupération et l’esprit du recyclage. Avant, les matériaux partaient à la poubelle ou à la refonte, dans le cas de l’acier".

Amener le théâtre royal de la Monnaie vers une neutralité carbone est aussi la mission d’Agathe Chamboredon, la directrice financière. Cette Française passée par les opéras de Bordeaux et d’Aix-en-Provence, apporte notamment la dimension internationale du projet.

Ces structures ne devraient plus être transportées par la route

"Nous travaillons en coproduction avec l’Opéra Bastille et le théâtre du Châtelet à Paris, l’Opéra d’Aix-en-Provence et l’Opéra de Lyon. Avec nos partenaires, nous réfléchissons à des structures standards, sur lesquelles viennent s’accrocher les décors, qui pourraient rester sur place et être utilisée également pour les spectacles invités. Ces structures ne devraient plus être transportées par la route".

"Je suis convaincue que l’on peut faire de bons choix qui nous amèneront vers des pratiques "vertes" sans avoir des conséquences budgétaires effrayantes", estime Agathe Chamboredon.

"C’est une question d’anticiper et de bien préparer. Le but est de dépenser intelligemment pour préparer cet avenir, pas de faire des économies". L’argent économisé d’un côté est réinvesti ailleurs, notamment dans des plans de formation et d’accompagnement des équipes. La Monnaie a mis en place tout un travail de mise en compétences avec des experts et des universités. L’avenir de l’Opéra se veut vert et durable.