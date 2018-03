Le terrain de football "Johan Cruyff" inauguré à Molenbeek en hommage aux victimes du 22 mars

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et son homologue néerlandais Stef Blok ont participé jeudi à 17H30, dans le parc des Muses, à la cérémonie d'ouverture du "Cruyff Court Molenbeek", en présence de la bourgmestre de la commune Françoise Schepmans et de l'échevin des Sports Ahmed El Khannouss.

Le footballeur néerlandais Johan Cruyff est décédé deux jours après les attentats de Bruxelles. Le bruxellois Unico van Kooten et l'amstellodamois Ahmed Larouz ont alors décidé de lancer la plate-forme PlayandPeace. C'est un financement participatif qui leur a permis d'ouvrir ce lieu à Molenbeek-Saint-Jean. Il s'agit du deuxième terrain de football de la Fondation Johan Cruyff en Belgique, après celui de Malines. Le "Cruyff Court" a pour ambition de devenir un lieu de rencontre pour les enfants du quartier qui pourront venir y faire du sport.

Double symbole

Un garçon a coupé le ruban pour marquer l'ouverture officielle du terrain. Une minute de silence a ensuite été respectée. Les ministres des Affaires étrangères se sont réjouis de cette initiative. Didier Reynders a insisté sur l'aspect doublement symbolique du moment et du lieu de cette inauguration, pour les deux ans des attentats de Bruxelles et dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. La chanson "Change our game", produite par PlayandPeace, a été jouée par des musiciens hollandais comme belges. Des jeunes ont fait des démonstrations de football et les ministres ont joué quelque peu avec eux.

Didier Reynders et Stef Blok se sont ensuite retrouvés pour une première rencontre bilatérale à l'hôtel Belvue. Elle a porté sur les matières européennes et internationales.