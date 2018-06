Le temps chaud deviendra localement orageux ce mercredi

Ce mercredi après-midi vers 16h-17h, des orages vont aborder le Hainaut (et éventuellement la Gaume, selon certains modèles). Ils remonteront lentement sur le pays mais les zones de Bruxelles et de Liège devraient rester au sec. Ces orages s’accompagnent de fortes chaleurs (il fera 18 degrés au littoral ce mercredi après-midi, une température normale, mais presque 28 degrés à Bruxelles !)

Le temps se calmera en deuxième partie de nuit et redeviendra sec, les orages ne poursuivront pas leur progression

Jeudi matin : des orages sont attendus sur le sud du pays, ils progresseront vers le nord-est du territoire. On prévoit 10-15 mm de pluie par m²

