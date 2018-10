Le télescope spatial Kepler mis à la retraite, après 9 ans en orbite autour de la Terre

La Nasa a annoncé mardi que le télescope spatial Kepler n'avait plus de carburant et était mis à la retraite, après neuf ans en orbite autour de la Terre.

Le télescope spatial avait pour mission de trouver d'autres planètes aux confins de la galaxie et de l'univers, au-delà du système solaire. Il a, selon les nombreux astronomes qui l'ont utilisé, largement accompli sa mission.

"En tant que première mission de recherche d'autres planètes de la Nasa, Kepler a largement dépassé nos attentes et ouvert la voie à notre exploration et notre recherche de vie dans le système solaire et au-delà", a déclaré Thomas Zurbuchen, responsable du directorat science de la Nasa.

Kepler a montré que 20 à 50% des étoiles visibles depuis la Terre avaient probablement "de petites planètes, peut-être rocheuses, et d'une taille similaire à celle de la Terre, dans une zone habitable" autour d'elles, selon la Nasa.

C'est-à-dire que ces exoplanètes sont situées à des distances où l'eau liquide, considérée comme un ingrédient indispensable à la vie, peut être présente en surface.

La mort de Kepler n'est pas une surprise. Depuis deux semaines, des anomalies avaient surgi.

La Nasa va désormais éloigner le télescope de la Terre.

Pour Bill Borucki, ancien chef de la mission Kepler, le télescope a permis de prouver qu'il y avait "plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie".