Le télescope spatial CHEOPS surprend une exoplanète sans équivalent connu

Une exoplanète est entrée par surprise dans le champ de vision du télescope spatial CHEOPS alors qu’il était en train d’observer un système planétaire situé à 50 années-lumière de la Terre. L’événement a permis de caractériser cette planète rare et sans équivalent connu.

Le système planétaire étudié par CHEOPS est situé dans la constellation du Loup (lupus en latin), autour d’une étoile appelée Nu2 Lupi, visible à l’œil nu. En 2019, des astronomes suisses avaient annoncé la détection de trois exoplanètes autour de cette étoile brillante, semblable au Soleil.

Ces trois exoplanètes ont des masses comprises entre celles de la Terre et de Neptune (17 fois la Terre) et mettent 12, 28 et 107 jours pour faire le tour de l’étoile, ont indiqué lundi les Universités de Genève et Berne dans un communiqué.

"Ce qui rend ces exoplanètes vraiment exceptionnelles, c’est que nous pouvons les voir passer juste devant leur étoile. On dit qu’elles 'transitent'", explique Yann Alibert, professeur d’astrophysique à l’Université de Berne (UNIBE) et co-auteur de l’étude, cité dans le communiqué.

"Nous le savions déjà pour les deux planètes intérieures, c’est d’ailleurs ce qui nous a conduits à pointer CHEOPS vers ce système en premier lieu. Cependant, la troisième planète est assez éloignée de l’étoile, personne ne s’attendait à voir son transit", ajoute le chercheur. En effet, plus la planète est éloignée de son étoile, moins elle a de chances de transiter.

C’est la première fois qu’une exoplanète ayant une période de révolution de plus de 100 jours – ce qui correspond à une distance de l’étoile entre celles de Mercure et de Vénus par rapport au Soleil – peut être repérée autour d’une étoile suffisamment brillante pour être visible à l’œil nu.