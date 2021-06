Le taux de reproduction du coronavirus augmente légèrement en Belgique depuis une semaine : faut-il s’en inquiéter ?

Un "Rt" de 0,71 le mercredi 17 juin dernier, 0,78 il y a quelques jours, et 0,83 ce vendredi 25 juin : alors que tous les autres chiffres de l’épidémie de coronavirus en Belgique sont en vert, affichant clairement une tendance à la baisse, le taux de reproduction du virus, lui, a tendance à augmenter légèrement depuis une semaine. Une hausse de 17% même, selon le tableau de Sciensano ! Alors, faut-il s’en inquiéter ? Très clairement non. Et ce parce que ce taux de reproduction porte bien son nom : c’est un taux, un pourcentage, via une estimation, et non une valeur absolue. Et ça fait toute la différence. Tant que ce taux reste sous 1, il n’y a en principe pas de raison de s’inquiéter. Explication.

C’est quoi le taux de reproduction ? Pour rappel, le taux de reproduction d’un virus, c’est l’ESTIMATION du nombre de personnes qu’un patient infecté va contaminer à son tour. Et on distinguera le R dit "zéro", noté R0, qui correspond au taux de reproduction "naturel" dudit virus (la façon dont le virus va se répandre en absence de toute mesure) et le Rt, le taux constaté à l’instant t en fonction des mesures prises, de la vaccination, de la période de l’année, etc. Lire aussi : C’est quoi, le taux de reproduction d’un virus ? A combien doit rester le R pour le coronavrius ? Attention, pour le R0, le taux de reproduction dépend aussi des mutations du virus. Ainsi, le variant dit alpha a été jugé plus contagieux que la souche classique. Selon les calculs, le R0 du SARS-COV-2 a été estimé entre 3 et 4 pour sa souche classique, et plutôt à 5 pour ce variant alpha. Le R0 du variant delta ("indien") pourrait lui se monter à 8 ! Mais ce qui est important, c’est le RT, le taux de reproduction effectif, en fonction des mesures prises. Il y a plusieurs façons de calculer ce taux. Les plus courantes reposent sur l’observation de l’évolution des cas détectés ou de l’évolution des admissions à l’hôpital. Comme le nombre de cas détectés peut très fortement dépendre de la stratégie de testing, c’est cette deuxième méthode qui a été privilégiée par Sciensano. Afin d’éviter les biais liés au rapportage et aux phénomènes de week-end, c’est l’évolution de la moyenne "glissante" (sur 7 jours) qui est principalement envisagée. Si les admissions ont tendance à baisser, ce taux sera en dessous de 1. Mais le taux, lui, ne baissera pas nécessairement pour autant !

Que veut vraiment dire ce taux alors ? Prenons un exemple simple : admettons qu’il y ait une moyenne de 100 admissions à l’hôpital par jour. Si le taux de reproduction est estimé à 1,1, on estime que selon les observations en cours, on va vers une moyenne de 110 admissions par jour. A l’inverse, si le taux est de 0,9, on se dirige vers une moyenne de 90 admissions par jour. Une augmentation du taux ne veut donc pas dire que l’épidémie s’accélère : tant que cela reste sous 1, cela veut juste dire qu’elle régresse moins vite. Or, comme le précise Steve Van Gucht à nos confrères de HLN, ce phénomène est très logique quand on arrive dans de très petits nombres. En province de Luxembourg, par exemple, on est régulièrement à zéro admission par jour : on ne peut plus accélérer la baisse ! Lire aussi : Coronavirus en Belgique : sur quels critères se base Sciensano pour établir le "taux de reproduction"? Attention, un taux qui remonte peut quand même être un signal d’alerte, surtout lorsque le nombre de contaminations reste important. Dans tous les cas, s’il est de nouveau proche de 1, cela veut dire que les tendances sont peut-être en train de changer et que l’épidémie est en train de reprendre vigueur. C’est ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, avec un variant, on l’a vu, qui a un R0 beaucoup plus élevé : malgré la vaccination, le taux de reproduction est repassé au-dessus de 1. Mais on repart heureusement d’un niveau beaucoup plus bas que lors de la "troisième vague" en décembre-janvier, et les cas semblent moins graves en général. De nombreux experts, notamment au sein de l’ECDC, estiment que ce scénario pourrait se produire dès le mois de juillet dans plusieurs pays européens, avec l’émergence du variant delta au sein de ceux-ci. L’augmentation du taux de reproduction n’est donc pas inquiétante aujourd’hui en Belgique, surtout si celui-ci reste bien en dessous de 1. Mais elle sera à surveiller dans les semaines qui viennent, surtout tant que la vaccination complète n’est pas encore suffisamment généralisée.