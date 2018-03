Le taux d'emploi des femmes avec enfants augmente doucement

En moyenne, 75,3% des femmes âgées entre 25 et 49 ans ont un emploi en Belgique. En comparaison, la proportion atteint 84% chez les hommes pour la même tranche d'âge. Le nombre d'enfants de moins de 16 ans que compte un ménage a également un impact important sur l'emploi des femmes, indique mercredi l'office belge de statistiques Statbel, à l'occasion de la Journée internationale des femmes du 8 mars.

Statbel s'est penché sur le taux d'occupation des hommes et des femmes âgés de 25 à 49 ans, avec ou sans enfants, pour la période comprise entre 1986 et 2016. En 2016, les ménages sans enfant étaient pratiquement sur un pied d'égalité: 77,5% des femmes et 78,1% des hommes travaillaient.

La situation évolue avec l'arrivée du premier enfant

La situation évolue toutefois dès l'arrivée du premier enfant. Les femmes ne sont alors plus que 76,5% à exercer une profession, pour 88,7% parmi la gent masculine. Les femmes avec deux enfants travaillent cependant plus que la moyenne (79,1%), tout comme leurs conjoints (93%).

A contrario, le nombre de travailleuses baisse drastiquement lorsque le ménage compte trois enfants ou plus. Elles ne sont alors plus que 56,8%, contre 84% de travailleurs. Le fossé à combler entre les hommes et les femmes au travail reste donc important, bien que Statbel observe une belle évolution en 30 ans. Le pourcentage moyen de femmes occupées en 1986 stagnait en effet à 52,6% (75,3% en 2016).

Si les taux d'emploi des hommes sont relativement stables, ou baissent ici et là par rapport à il y a 30 ans, le taux d'emploi des femmes augmente dans toutes les catégories de 20% ou plus.

À l'occasion de ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la RTBF se mobilise et propose une journée spéciale sur La Première, dans ses rendez-vous d’information et une soirée thématique sur La Trois.