Le "tableau" de Picasso retrouvé en Roumanie est le coup monté d'un collectif belge

C'était trop beau pour être vrai. La "découverte" en Roumanie d'une soi-disant œuvre de Picasso volée en 2012 aux Pays-Bas n'est semble-t-il rien de plus qu'un coup de pub du collectif théâtral anversois BERLIN, affirme la chaîne néerlandaise NOS dimanche sur son site internet.

Les deux figures derrière ce collectif, Yves Degryse et Bart Baele, auraient reconnu la supercherie dans une lettre adressée aux personnes qui ont trouvé le "Picasso", à savoir l'écrivaine roumaine Mira Feticu et le journaliste néerlandais Frank Westerman.

Ce coup de pub serait lié à leur nouvelle représentation "True Copy", dont la première a eu lieu jeudi à Anvers. La pièce est consacrée au maître faussaire néerlandais Geert Jan Jansen.

Les deux hommes écrivent encore que le but n'était pas que Mira Feticu et Frank Westerman se rendent en Roumanie. "Malheureusement, cela s'est passé autrement et nous le regrettons". Ils disent encore vouloir rapidement rencontrer l'écrivaine et le journaliste.

Le site du collectif BERLIN a entretemps fait état de la supercherie et promet davantage d'explications dans les prochains jours.

Plusieurs experts avaient émis des doutes sur l'authenticité du tableau retrouvé en Roumanie.

"Tête d'Arlequin" a été dérobé, avec six autres toiles de maîtres, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2012 au Kunsthal de Rotterdam.

Retrouvez notre reportage de 19 heures, à ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il s'agissait d'une supercherie: