Le surcoût du Covid-19 : 700 euros en moyenne par patient

Ce sont des statistiques rendues publiques par Belfius Insurance : en moyenne, leurs clients atteints par le Covid-19 ont fait face à un surcoût de 700 euros pour leurs différents soins de santé. Des frais qui peuvent grimper jusqu’à 13.000 euros dans les cas les plus graves, si le patient est atteint d’autres infections et doit être hospitalisé par exemple. Ces sommes importantes représentent ce qui reste à charge du patient ou de son assureur une fois que la mutuelle est intervenue.

Comment l’expliquer ? "On a un système en Belgique très performant, qui couvre une grande majorité des frais, mais il reste toujours des frais à charge du patient, que ce soient les frais de pharmacie, de médecin généraliste ou certains coûts supérieurs dans les hôpitaux", précise Laurent Goudemant, directeur de l’assurance santé de Belfius.

Les Belges étonnés

Des chiffres qui surprennent une majorité de Belges. D’après une enquête réalisée par Belfius auprès d’un échantillon représentatif de 1350 clients en mars dernier, près de 7 répondants sur 10 sous-estiment ces surcoûts liés à une hospitalisation. Un chiffre qui grimpe à 8 répondants sur 10 pour les moins de 26 ans.

"Dans beaucoup de cas, les sommes tournent autour de 600, 700 ou 800 euros. La moyenne est assez représentative. Il y a toujours des extrêmes avec des infections graves, mais il y a quand même beaucoup de cas où plusieurs milliers d’euros ont été à charge du patient ou à charge de l’assureur, puisque nous prenons en charge ces surplus", ajoute Laurent Goudemant.

L’importance d’une assurance complémentaire

En Belgique, une assurance complémentaire qui couvre notamment l’hospitalisation, n’est pas obligatoire. Elle est, on s’en doute, chaudement recommandée par les assureurs, mais on comprend l’intérêt en cas de pépin comme une infection au Covid-19. D’après l’enquête de Belfius, 83% des personnes interrogées déclarent posséder une assurance hospitalisation soit à titre privé (pour un peu plus de la moitié d’entre eux), soit via leur employeur ou celui de leur partenaire.

Depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an, 71.199 personnes ont été hospitalisées chez nous à cause du coronavirus.